La segunda dosis de AstraZeneca: el exconsejero de la OMS explica qué inyección hay que administrar

La presentadora de 'El Programa de Ana Rosa' habla con Rafael Bengoa, exconsejero de sanidad y exdirector en la OMS para analizar la situación de las vacunas en España. La periodista le comenta que ya en algunos países optan por no llevar en algunos espacios la mascarilla.

Además, Rafael confiesa: "Pero no va a ser fácil organizar, porque va a ver gente con y sin mascarilla" . El sanitario recalca: "En espacios cerrados e incluso con poca gente hay que seguir usando la mascarilla" .

El invitado responde a la pregunta: "En nuestro caso, esperemos no llegar a eso y que podamos alcanzar la inmunidad de rebaño en otoño" . Pero el sanitario advierte: "Con el rebaño habrá un 25 o 30 por ciento de gente sin vacunar..." .

El experto confiesa preocupado: "Si no dan la segunda dosis, están dejando a gente desprotegida". Y matiza: "Yo la segunda dosis de AstraZeneca me la daría tranquilamente". El exconsejero de sanidad explica a la periodista: "Es voluntario vacunarse, pero no qué tipo de vacuna". El invitado desvela: "El año que viene debería haber un abanico y poder elegir más libremente".