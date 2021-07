Toni Cantó se defiende de las críticas tras su puesto en la Oficina del Español: "No es un chiringuito"

"No me sorprende la virulencia con la que la Izquierda recibió el nombramiento"

"Soy útil en esto, es una oportunidad donde no se me han dado ni unas horas de espera para ver qué proponemos"

Toni Cantó comparece en 'El programa del verano' para hablar del nuevo cargo que va a coordinar en el gobierno de la COmunidad de Madrid. La Oficina del Español es el estamento que dirigirá el ex de Ciudadanos y ahora, tras la polémica, responde todas las preguntas. en el gobierno de Díaz Ayuso

El nuevo miembro del equipo de Ayuso es muy claro: "No creo que sea un chiringuito porque no hay estructura, sólo se me pide que coordine para mejorar el español, voy a coordinar para crear riqueza y empleo".

En cuanto a las críticas de todos los partidos de la oposición, Toni Cantó manifiesta: "No me sorprende la virulencia con la que la Izquierda recibió el nombramiento, todo lo que sea el español será atacado, no esperaba otra cosa".

El profesional explica que "lo único que voy a hacer yo es aportar mi granito de arena y potenciar Madrid como una potencia de riqueza y empleo". Luego, sobre aquellos que han señalado al gobierno de Ayuso: "Que vengan los comentarios de un gobierno de 23 ministerios genera cierta extrañeza, cuando Ayuso ha reducido su gobierno, de 12 ha pasado a 9 consejerías".

Toni Cantó justifica su nuevo puesto

"Todo lo que tenga que ver con el trabajo de la cultura, arte, lengua, eso en lo que he trabajado toda mi vida no supone como un relleno, es una oportunidad donde no se me han dado ni unas horas de espera para ver qué proponemos", matiza.