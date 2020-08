Presidente de Murcia, sobre la polémica reunión de presidentes: "Hubo poco acuerdo y muchas fotos"

Además, se ha mostrado preocupado con el reparto de fondos : "Cada vez que el presidente Sánchez tiene que hacer un reparto de fondos, Murcia siempre sale mal. Los españoles que menos dinero hemos recibido para que el sistema sanitario plantase cara al covid ha sido Murcia y me da miedo que en este reparto de fondos europeos pase otra vez lo mismo".

Sobre la situación epidemiológica que hay actualmente en su Comunidad, Fernando López Miras se ha mostrado tranquilo: "Es una situación que a día de hoy está contenida. En Murcia siempre he os intentado ir con un paso por delante de la pandemia y sabíamos que esto iba a llegar cuando se abriesen las fronteras y se levantase el estado de alarma. Cada día analizamos cada nuevo contagio y actuamos de forma quirúrgica donde hay que hacerlo. Más que preocuparnos, es una situación que nos ocupa. Los hospitales no están saturados y no están teniendo demasiada tensión, pero nos preocupa que este contagio de personas jóvenes pueda pasar a personas mayores. El origen mayoritario tiene su origen el la llegada de personas contagiadas de un vuelo de Bolivia al aeropuerto de Barajas y a través del ocio nocturno también se propagó".