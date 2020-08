El presidente de ocio nocturno en Baleares apunta al Gobierno: "No ha habido ningún pudor para señalarnos”

Las cifras por coronavirus siguen en aumento y Sanidad ha decretado el cierre de discotecas y la prohibición de fumar al aire libre. Los empresarios del ocio nocturno piensan que el Gobierno a través de sus medidas va a acabar con sus negocios, por eso, ‘El programa del verano’ ha hablado con Jesús Sánchez, Presidente de la actividad balear de ocio nocturno , sobre la situación que están viviendo: “Estamos atravesando una situación muy complicada, las autoridades no han tenido ningún reparo en señalarnos como foco de infección”.

Sobre cuántos puestos de trabajo se pueden perder: “En el ámbito nacional podemos hablar de unas 250.000 personas, en baleares unas 20.000, aparte de eso nos encontramos con trabajos que son imprescindible para nuestra labor como técnicos, distribuidores,…”. Sobre si cree que existe posibilidad de encontrar una combinación entre el ocio nocturno y el control sanitario: “Por supuesto, no han querido tener en cuenta lo que nosotros ofrecemos. Las administraciones no tienen ningún recurso para controlar botellones, fiestas privadas,… Es sorprendente ver las imágenes que hemos visto de plazas de toros, pero no ha habido ningún pudor para señalarnos a nosotros”.