El presidente de Murcia responde a Sánchez: "Las comunidades no podemos luchar por nuestra cuenta"

El entrevistado lo tiene claro y señala al Gobierno en este caos informativo que está confundiendo a políticos y ciudadanos: "No creo que la solución sea que la Región de Murcia ponga un estado de alarma ". Por otro lado, el presidente explica que España " necesita medidas excepcionales y la coordinación de todo el país".

Las informaciones han ido variando, López Miras no entiende cómo en este país no se han llevado a cabo las mismas medidas para todos: "¿Qué sentido tiene desde que una comunidad pusiera el uso obligatorio de la mascarilla hasta que lo impusiera la última pasaran 37 días ?".

Por último, en cuanto al poder de las comunidades autónomas, López Miras explica que los presidentes de las comunidades autónomas del PP no están obligados a poner de acuerdo. Con el presidente, Ferando matiza que "no hemos mantenido ningún contacto o encuentro" y le reclama al Gobierno: "Necesitamos coordinación, desde la comunidades autónomas no podemos luchar por nuestra cuenta".