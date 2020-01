Detienen al presunto bróker que amasó una fortuna de 1,2 millones de euros estafando a sus conocidos

La Policía ha detenido a un presunto bróker estafador, el cual habría amasado una fortuna de 1,2 millones de euros engañando a su círculo cercano, desde amigos hasta a sus propias parejas. Cuando la Policía lo detuvo este no tardo en confesar: “Sabia que esto iba a pasar pero estafar es lo único que se hacer, llevo toda la vida y lo hago muy bien”. El presunto estafador no escatimaba en su nivel de vida, consiguiendo una imagen de bróker que le permitió que como mínimo 7 familias le dejaran su dinero: “Me di cuenta de que me estaba estafando porque la documentación que me daba era falsa”.