El primer caso de coronavirus en España solo recibe controles de temperatura y no toma la medicación

Un ciudadano alemán es el primer caso de coronavirus en España, ingresado en el hospital de La Gomera. El paciente no presenta síntomas por lo que solo recibe controles de temperatura y no ha comenzado la medicación para combatir la enfermedad. Junto a él, otras cuatro personas se encuentran que tuvieron contacto con él. Se trataría de una cepa resistente originada en Baviera, que ha causado 7 infecciones. Los que no han dado positivo siguen en cuarentena, siendo entre 15 y 20 personas, entre ellos un español que se encuentra en su casa en cuarentena. Falta por investigar a las personas que pudieron viajar con este ciudadano.