El emotivo mensaje de Andrea, la mujer que perdió a su marido y sus hijos en un naufragio en Indonesia: "Nos hacéis mucha falta"
Andrea, la mujer que sobrevivió al naufragio de un barco turístico en Indonesia en el que murieron su hija Lía, de 12 años, su marido, Fernando, un hijo de este, Mateo, de 9 años, y Quique, de 10 años, hijo de Andrea y una expareja, ha dedicado unas emotivas palabras a sus familiares más de dos meses después de la tragedia.
"Entre tanto dolor lo que más me sigue sosteniendo es vuestro amor, quiero que quede claro volvería a pasar una y mil veces por esto con tal de conoceros y vivir los 12 ,10 y 8 años que he vivido con vosotros cuatro", comenzaba escribiendo en su cuenta de Instagram. "He sido tan feliz y por suerte lo he podido reconocer, he conocido la plenitud en la vida, en familia y en el amor."
El emotivo mensaje de Andrea
"Ha sido demasiado corto, pero el cielo aguarda…ahora los roles han cambiado ahora sois vosotros quienes nos cuidáis y nos dais fuerzas todos los días…os siento muy cerquita. Nos hacéis mucha falta…Gonzalo ya camina, Javier ha dejado de hablar y Mar está recolocando piezas… los almendros están floreciendo…pero que os voy a contar si ya sabéis todo desde el cielo…hoy me han dicho que en el cielo se quiere sin pecado y que bonito saber de vuestra incondicionalidad…a mi me da paz", continúa.
"Fer prometo preguntarte qué debo hacer cada día, aprender de tus valores y de tu forma de querer… sin exigir y sin juzgar… eras y eres mi n1,para el resto de mi vida. Se que no me soltarías nunca, se que tu elección fue la más valiosa de todos porque sin ti esta familia no habría sido posible. Seguimos siendo 8. Elegimos ser felices y mejores juntos y esto no cambia ese es nuestra alianza y así lo vamos a continuar…Lía, Mateo y Quique sois luz, sois sal y como el mar nunca moriréis…parte de mi cuerpo también está en el cielo con vosotros. A veces estoy sin ganas y triste, pero elijo honraros porque sois mi elección y mi motivación. F,L,Q,M. Siempre 8", termina.