Las promesas económicas de UP y PSOE: Subida del SMI y eliminar el copago

La economía es uno de los puntos clave de los programas de los partidos políticos. En el caso de PSOE y UP, ambos partidos cuentan con programas muy parecidos, pero con ciertas diferencias de las cuales deberán de ponerse de acuerdo. La subida del SMI es un punto común en sus programas, aunque PSOE no indica una cantidad y UP lo sitúa en 1.200 €. En el tema de la luz, UP quiere crear una empresa pública mientras que PSOE solo querría regularlo.