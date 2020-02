La propietaria de un hostal denuncia a los que okupan y explotan su negocio: "Están gestionando un negocio sin licencia"

María, la dueña de un hostal en Gran vía se lo alquilaba a una pareja cubana que lo estaba explotando y cuando decidió que no quería seguir renovando ese contrato con seis meses de preaviso para que lo llevara su hija que se había quedado en el paro se encontró con que los inquilinos han ignorado esto completamente, han dejado de pagar el alquiler y el agua, pero siguen explotándolo.

‘El programa de Ana Rosa’ se adentra en el hostal para ver cómo funciona este hostal y se encuentra con que ofrecen los servicios con normalidad y no solo no han mantenido los precios si no que han subido las tarifas a partir del mes que viene.