Ander Gil, portavoz del PSOE en el Senado: “En Unidas podemos hay personas cualificadas para estar en el ejecutivo”

Ander Gil ha hablado de cuál es el último movimiento de Pedro Sánchez para formar gobierno. En esta ocasión Pedro Sánchez ha ofrecido a Unidas Podemos formar un gobierno de coalición, con la condición de que Pablo Iglesias no entre en el gobierno, algo que no ha sentado muy bien a la formación morada. “Necesito un vicepresidente que defienda la democracia española”, decía Pedro Sánchez en una entrevista para La Sexta, donde deja claro que no confía en Pablo Iglesias como vicepresidente. El portavoz en el Senado cree que Unidas Podemos debe de pensar esta opción, y que hay mucha gente preparada para formar parte del gobierno de Pedro Sánchez.