José Luis Ábalos: “No queremos elecciones porque el PSOE ya las ha ganado”

El Partido Socialista aún no ha encontrado un socio para formar gobierno, por lo que parece que la sesión de investidura en Julio será fallida. Tras la ruptura de las negociaciones con Unidas Podemos, se le empiezan a acabar las opciones a los socialistas. “No creo que vayamos a una investidura fallida, estamos trabajando para que eso no ocurra”, comenta el secretario general de la organización del PSOE. Ábalos insiste en que su partido está trabajando duro para que lo antes posible se forme gobierno. Si su primer intento en Julio falla, todavía les quedará la opción de septiembre. Si no se llega a un acuerdo para esa fecha, se convocarán nuevas elecciones.