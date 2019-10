Una joven acusa al vendedor ambulante que apuñaló a un policía local en Punta Umbría de agresión sexual

El vendedor ambulante que este pasado verano agredió a un policía con una navaja ha sido acusado por una joven de acoso sexual. Esta joven habla de la obsesión que este hombre tiene con ella: “Forcejeé con él y él me cogió y me partió la camisa y yo pues salí corriendo y me clavó con una reja y me hizo dañó en la espalda”. La joven le pidió que la dejara en paz que tenía dos hijas pequeñas y que estaba casada, pero él insistía en que le gustaba ella, además de insistirle en que tenía que separarse.