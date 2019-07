Pedro Sánchez sigue intentando conseguir ser investido como presidente del gobierno. El que fuera su socio preferente, Unidas Podemos, parece no terminar de cerrar un acuerdo con los socialistas. El partido de Pablo Iglesias lanzó la pasada semana una consulta, por la cual los afiliados podrían votar que opción prefieren para votar la investidura de Pedro Sánchez. Algunas caras del partido no se han mostrado de acuerdo con esta consulta, como Teresa Rodríguez y Ramón Espinar. “La consulta plantea dos opciones que no son reales”, criticaba Ramón Espinar, el cual cree que este tipo de cosas entorpecen las negociaciones, y oculta otras múltiples opciones que existen.