El peligro de los rebrotes en España: El mapa de las zonas más afectadas

Al hilo de las declaraciones de Carmen Calvo, la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, recalcó que esa posibilidad no está sobre la mesa. "El Gobierno no está estudiando ni en el corto ni en el medio plazo volver a decretar el estado de alarma. Para los brotes esporádicos existen los instrumentos necesarios para acotarlos", aseguró para luego matizar que, de ocurrir, "no hay sustitutivos del decreto de alarma para limitar derechos fundamentales. No debemos engañarnos"