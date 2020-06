Yolanda Díaz anuncia que el Gobierno alargará los ERTE hasta septiembre: "El acuerdo se va a abrir camino"

Además, la Ministra ha asegurado que el Gobierno no se va a olvidar de los trabajadores ni de las empresas en ningún momento: "Todos los agentes sociales y el Gobierno estamos trabajando hasta el 30 de septiembre. El Gobierno va a dar certezas, pero no nos pongamos fechas porque no sabemos lo que va a pasar. Las empresas y los trabajadores van a tener nuestro apoyo cuando lo necesiten, por eso no discutimos una fecha. Hay que cuidar la herramienta de los ERTE y hacerlo con responsabilidad".