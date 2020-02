Pepe del Real, sobre la ausencia de Gonzalo: “Es un cobarde, si participas en un reality tienes que ser maduro”

Seis meses después de ‘La isla de las tentaciones’ las parejas se han vuelto a reencontrar para ver cómo se encuentran tras todo lo ocurrido. La única pareja que parece haber aguantado es Adelina y José, y la reconciliación de Christofer y Estefanía. La verdadera ausencia fue la de Gonzalo que decidió no reencontrarse con Susana porque aún no había superado la ruptura. Pepe del Real ha criticado duramente a Gonzalo por no haber estado presente: “Es un cobarde, si participas en un reality tienes que ser maduro”. El resto de colaboradores creen que ninguno de los participantes son maduros, los cuales no iban a reforzar la pareja sino a pasárselo bien, excepto por José y Adelina.