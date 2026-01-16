Antía Troncoso 16 ENE 2026 - 23:46h.

La expareja de Julio Iglesias narra con todo lujo de detalles cómo era su relación con el cantante

El episodio de celos que sufrió Vaitiare durante su relación con Julio Iglesias: "No le gustaba que la gente me hablase a mí"

Tras las acusaciones contra Julio Iglesias por parte de dos de sus ex trabajadoras por presuntas agresiones sexuales, Vaitiare, expareja del cantante y la primera en denunciar abusos del artista, se sienta en el plató de '¡De viernes!' para compartir su testimonio y contar toda la verdad sobre su relación con el intérprete y las comprometidas prácticas sexuales que mantenía con él.

En el especial del programa sobre Julio Iglesias, que tenía lugar el pasado martes, Vaitiare, modelo y actriz francopolinesa que se hizo conocida por su relación de ocho años con el cantante en los años 80, conectaba en directo tras las recientes acusaciones de las dos mujeres al artista y aseguraba estar 'en shock' con la noticia.

Vaitare fue la primer mujer que se atrevió a desvelar abusos por parte del cantante en su libro, aunque, decidía mantenerse al margen a la hora de dar su opinión sobre la reciente denuncia de las ex trabajadoras: "Hay mucha confusión, no está muy claro lo que ha pasado”. Y es que pese a lo escrito en su libro, la actriz mantiene una buena relación con su exmarido: “Somos amigos, no es el Julio que yo he conocido hace muchos años", aseguraba.

Vaitiare habla sobre las conductas sexuales de Julio Iglesias con ella

Esta noche, la modelo contaba con lujo de detalles cómo era realmente su relación con Julio Iglesias. En especial, Vaitiare hablaba sobre las conductas sexuales que este tenía con ella y sorprendía al desmentir algunas de las informaciones que ella misma publicó en sus memorias, en las que aseguraba que en su cama había "una mujer cada noche en la cama".

"No hemos tenido una mujer cada noche en la cama. Lo hemos hecho algunas veces porque queríamos explorar. Lo hicimos, pero no había una mujer cada noche en nuestra cama", aseguraba la entrevistada. En cuanto a estos tríos que la pareja mantenía en su momento, Vaitiare confesaba: "Él me lo propone".

Asimismo, la expareja de Julio Iglesias comentaba que los tríos siempre los tenían con una mujer que no fuese de su entorno y que el cantante nunca pagó a alguna de estas mujeres por ello. También, desvelaba cómo se sentía al realizar estas prácticas sexuales: "Yo tenía mucho miedo. Los dos queríamos explorar, pero dentro tenía miedo".

Y es que la modelo llegaba a asegurar que, la primera vez que Julio le propuso un trío, ella se enfadó, aunque finalmente aceptó porque quería explorar: "Duele mucho, pero era una cosa que los dos hicimos juntos", sentenciaba.