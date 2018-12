¿Por qué no registraron los investigadores antes la casa de Bernardo Montoya?

La rueda de prensa de los investigadores del asesinato de Laura Luelmo no ha aclarado todas las incógnitas sobre el crimen. Además, los agentes de la UCO creen que la profesora zamorana fue violada y asesinada el mismo día de su desaparición, algo que contradice las conclusiones del informe preliminar de la autopsia.

Poco a poco van trascendiendo más datos de la declaración de Bernando Montoya ante la juez. Según ha publicado 'OK Diario', el asesino confeso de Laura Luelmo le dijo: "Métame en prisión porque lo voy a volver a hacer". Su estado de ánimo no ha variado en prisión, muestra una actitud chulesca con los funcionarios y no ha perdido el apetito.