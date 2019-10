Una reportera de 'AR', increpada y rodeada por manifestantes: "Soy catalana y esto me da mucha pena"

La periodista Bea Archidona ha hablado tras pasar un momento de tensión en la que es rodeada e increpada por numerosos manifestantes durante la huelga general en Cataluña. Tras mostrar las imágenes de esa situación y el ánimo que ha recibido de Ana Rosa, la reportera ha comentado. "Me están viendo mis padres y mi hermana y sé que para ellos esto es muy triste. Yo soy catalana y esto me parece muy triste. Yo respeto la ideología de todos y estoy muy orgullosa de ser catalana, pero pediría que dejen hacer nuestro trabajo en libertad", ha explicado antes de pedir que se calme la situación. "Cataluña no es esto y no reconozco esta Cataluña", ha añadido.