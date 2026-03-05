La madre de una niña de dos años y dos educadoras acusan de malos tratos a cuidadoras de una guardería de Guadalcacín.

Declara como investigada una trabajadora de la guardería de Algemesí cerrada por maltrato

La Guardia Civil investiga a las dos propietarias y a una trabajadora de una guardería de Guadalcacín, pedanía de Jerez de la Frontera (Cádiz), por supuestos malos tratos a los niños que cuidaban, han confirmado fuentes de la investigación.

La investigación, según publica este jueves Diario de Cádiz, se inició el pasado febrero cuando la madre de una niña de 2 años denunció a la Guardia Civil supuestos malos tratos que recibió la pequeña el curso pasado.

Dos educadoras en prácticas confirman los actos vejatorios

Unos hechos que fueron avalados por dos educadoras en prácticas que relataron que las propietarias de la guardería supuestamente forzaban a los niños a comer de manera violenta, a tragar la comida muy caliente, les zarandeaban, les dejaban llorando durante largos periodos de tiempo sin prestarles atención y les llegaban a dar manotazos en cabeza y hombros.

Al día siguiente de la presentación de la denuncia, los agentes citaron a las titulares del centro para iniciar una investigación sobre estos hechos. Según desvela el Diario de Jerez, los investigadores dan credibilidad a las acusaciones por lo que la investigación se ha ampliado por delitos de trato vejatorio, amenazas, coacciones y maltrato de obra sin lesión.

Se está investigando a una trabajadora del centro por un delito de maltrato de obra sin lesiones cometido sobre otro alumno de dicho centro.

El caso se conoce días después de que saltara a la luz otra denuncia en una guardería de Sevilla en la que los padres de un menor de nueve meses habrían advertido de que una profesional habría presuntamente ejercido contra el menor diversos "golpes" que habrían causado en el mismo "graves heridas" en la cabeza.

La abogada representante de la familia inició la vía civil con una reclamación extrajudicial "tras no prosperar la vía penal, ya que los padres no han logrado que la Justicia señale a la persona o personas que provocaron el daño al bebé, debido a que ni la directora del centro ni su personal admitieron en modo alguno tener responsabilidad en los hechos".