La televisiva acusa a Requejo de "robar" en el evento el ramo de flores que Marta López le dio a ella

‘El tiempo justo’ destapa la identidad de tres invitados que no le hicieron regalo a Marta López en su boda

Makoke y Leticia Requejo han vivido un tenso momento en 'El tiempo justo' tras las acusaciones que la televisiva ha lanzado contra la colaboradora. Ha cargado contra ella por "robar" supuestamente en la boda de Marta López. Lo que hizo, según sus palabras, fue "llevarse el ramo de flores" que la también colaboradora le había regalado a Makoke el día más especial de su vida el pasado verano.

"Lo tengo súper claro, además con alevosía. Me estuvo entreteniendo todo el rato después de la cena", se defiende Makoke como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia. Leticia Requejo le lanza inmediatamente después que apenas "le importó" ese ramo de flores que su amiga le dio.

El cara a cara

Además, la periodista se defiende asegurando que Makoke esquiva la razón por la que no le hizo ningún regalo a Marta López por su boda, algo que ha terminado explicando. "Como te casas en dos meses no me regalas nada y tú a mí tampoco", le habría dicho López a Makoke tras pensarse tener un detalle con ella.

"Tendré muchísimos defectos, pero lo ajeno jamás lo cojo. No tengo necesidad de robarle nada a nadie", asegura Leticia Requejo. Makoke le responde sin pelos en la lengua. "A lo mejor eres supersticiosa. ¿Quién tiene seis ramos de novia que tienes tú?", le lanza en el programa de Telecinco.

La periodista no le quita credibilidad en este asunto y explica que ha ido en los últimos años a una cantidad aproximada de "30 bodas". "Me han podido dar el ramo en ocho o diez ocasiones por lo buena amiga que soy. Makoke, aprende y sé buena amiga como yo", cuenta. Makoke detalla que, tras salir "un rato fuera", estuvo conversando con Leticia Requejo con el ramo ya a su lado en una mesa. "Lo vio ahí y dijo: esto me lo llevo", manifiesta.

"¿En qué momento te lo cojo yo si estoy yo contigo?", le cuestiona la periodista. "Me lo han dicho, no te lo voy a decir quién me lo ha dicho", responde la otra.