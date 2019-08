Un familiar de un anciano de la residencia de Usera: “Las condiciones son pésimas”

Los familiares de una residencia de ancianos en Usera han denunciado las pésimas condiciones en al que se encuentran su familiares. Cucarachas, suciedad, lesiones en los pacientes y poco personal para los 160 residentes, son algunos de las deficiencias que presentan esta residencia. “Como hay poco personal van todos corriendo” , comenta uno de los familiares, que dice que la falta de personal hace que no traten bien a los ancianos. Además, los familiares han hablado de la sobre medicación que sufren los ancianos. “A mi suegra le dieron un día ocho pastillas” , comenta el familiar, que dice que si ellos no controlaran la situación su suegra hubiera muerto.

Otras de las denuncias que hace una familiar es la falta de respeto por los mayores. “A mi madre la ducharon junto con otra mujer, como si no tuvieran dignidad”, comenta la familiar, que no entiende porque la Comunidad no hace nada. La residencia, a pesar de ser pública, cuenta con unos servicios externos privados. Los familiares dicen que el problema no se solucionaría cambiando de residencia, ya que la situación de muchas residencias de ancianos públicas son iguales a estas.