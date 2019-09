Robert Puente, amigo de Blanca: “Conocí a Blanca de pequeñito pidiéndole un autógrafo”

Una de las cuestiones que se han tratado durante estos últimos días es la presión que muchos deportistas sienten durante toda su vida y el bloqueo que pueden sufrir cuando acaban su carrera deportiva, y si eso pudo afectar mucho a Blanca: “No conocía mucho a Blanca en aquellos tiempos, pero no creo que le costara mucho cuando lo dejo, por su personalidad”. A pesar de eso, Robert añade que es una cuestión importante para los deportistas el poder enfrentarse a dejar el deporte que ha sido toda su vida: “La Federación de deportes invierno ha incluido en un plan estratégico un punto para preparar a los deportistas para cuando dejen el deporte” .

Robert Puente ha querido también remarcar la imagen de mujer y deportista que ha dejado Blanca para la historia del deporte español, siendo la primera mujer española en conseguir una medalla en los Juegos Olímpicos de Invierno. Tras los hechos sucedidos ayer, Robert dice que no ha tenido tiempo aun para hablar con la hermana de Blanca: “Le he mandado varios mensajes a Lola y he hablado con su hija”.