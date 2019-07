Exclusiva | La confesión de Raúl: “Metí el cuerpo de Romina en la barbacoa, no cabían las piernas”

En el caso de la muerte de Romina, aun no hay nada claro. Este programa ha podido acceder en exclusiva a la denuncia impuesta por Raúl, marido y supuesto asesino de Romina, en la cual denunciaba su desaparición. “Yo el 1 de enero abandono mi hogar tras discutir con mi esposa. Discutimos porque me pidió 5000 euros para ir a Paraguay y traer a su hijo” , declaraba Raúl, que dice que no era la primera vez que ocurría algo parecido.

Las cosas cambian cuando Raúl es detenido, y entonces la versión cambia, admitiendo que había mentido. “Me la encontré en el baño. Tenía los ojos cerrados y sin albornoz ni ropa interior, intente reanimarla, pero no lo conseguí”, confesaba Raúl, el cual no llamo a la ambulancia, sino que fue a tomarse una copa, y cuando volvió ideó un plan. “Cogí la barbacoa y puse el cuerpo de Romina dentro. No cabían las piernas y quedaron fuera. El cuerpo paso muchas horas ahí quemándose”, confesaba Raúl, que a pesar de admitir haberse intentado deshacer del cadáver, sigue manteniendo que el no mato a Romina, sino que la encontró muerta.