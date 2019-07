Rosalia y Belén Esteban, el encuentro ‘real’ más esperado

Belén Esteban no perdió la oportunidad para ir a ver el concierto que Rosalia daba en Madrid. Tras disfrutar de este, pudo conseguir algo que muchos no consiguen, entrar al backstage para poder conocer a la cantante en persona. Belén ya se había declarado fan de la catalana en un post de Instagram, donde abiertamente decía que le encantaba la música de Rosalia, y consiguió que la catalana le respondiera. Solo faltaba la foto oficial, que Belen no tardo en subir a las redes, dejando claro que ayer se produjo el encuentro `real’ entre Rosalia y Belen.