Rubén Moreno, exsecretario de Sanidad: "El no saber cómo salir del aislamiento es un gran fracaso como Gobierno"

"Desescalar por Comunidades tiene que ser algo muy bien organizado"

'El Programa de Ana Rosa' ha hablado con Rubén Moreno, exsecretario de sanidad, de la situación que vive nuestro país ante la emergencia sanitaria por coronavirus.

Sobre la OMS, ha criticado algunas de sus decisiones: "Por ejemplo,decirle a la población que no las necesita para preservarlas para el uso sanitario no está bien porque no hay que engañar. También es verdad que han hecho muchas cosas bien como avisarnos con mucho tiempo y no les hemos hecho caso".

Al referirse a la desescalada de este confinamiento, el Senador del PP ha sido claro: "El liberar a ciudadanos para ir a trabajar forma parte de esa desescalada, aunque ellos no lo sepan. Es tan importante el cuándo como el cómo y su problema es que no tiene plan y no sabe hacia dónde van. Lo más fácil era tenernos confinados hasta que llegase la vacuna, pero llegará como pronto el primer trimestre del año que viene y tenían que tomar decisiones. Para desescalar hay que cumplir unas condiciones básicas como la disminución de contagios y fallecimientos al menos de 14 días, y desescalar por Comunidades tiene que ser algo muy bien organizado. Si hubiera una planificación, además de permitir a los trabajadores de servicios no esenciales salir, también podrías planear abrir algunas guarderías o hacer reuniones con un máximo de diez personas. Si no tienes plan, te encuentras un país con el que tenemos y con tantísimos fallecidos".