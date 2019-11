Sandra Aladro: “Me parece excesiva la utilización que Antonio David y su hija hacen de su problema"

Antonio David y Alba Carrillo han protagonizado otro enfrentamiento echándose en cara cosas de fuera de la casa, algo que ambos han hecho durante todo el concurso. Sandra Aladro ha admitido que no aguanta más la táctica de Antonio David: “Me parece excesiva la utilización que hacen él y su hija del problema que tienen fuera”. Por otro lado, Joaquín Prat cree que Antonio David saldrá expulsado esta semana, y cree que no ha hecho un buen concurso porque no ha estado bien anímicamente por sus problemas fuera, algo en lo que han coincidió el resto de colaboradores.