Abascal: "No es normal que se haya secuestrado a los habitantes de Barcelona"

Santiago Abascal se ha pronunciado sobre la complicada situación que atraviesa Barcelona y las medidas que ha tomado el Presidente en funciones Pedro Sánchez: "Lo extremo y excepcional es lo vivido en Barcelona. El Estado de excepción se puede declarar durante el tiempo necesario y para poder evitar lo que ha pasado en Barcelona, que se secuestre a sus habitantes. A los Guardias Civiles de los GRS no se les ha permitido actuar hasta ahora que Pedro Sánchez visita Barcelona, pero no para proteger a la Policía Nacional con más de 200 heridos no se les activa".