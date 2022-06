La familia detalla cómo fue la paliza de dos chicas a un niño por dar un balonazo: "Cayó inconsciente y le siguieron pegando, lo querían matar"

Por último, la familia del chico de 10 años tiene claro que "la madre de las niñas era consciente de lo que iba a pasar, la madre no envió ese día a las niñas al colegio, cuando no suelen faltar. Fue todo meditado, que paguen esas asesinas aunque tengan 15 y 17 años, no son tan pequeñas...". En cambio, el chico de 10 años y su hermano de 8 tienen "un gran miedo psicológico, no pueden dormir, no comen y les da miedo salir a la calle, están mirando todo el rato hacia atrás y por los lados...".