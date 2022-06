La alegría de un cura al ver que el reportero de 'AR' le regala un chándal que le habían robado: "¡Es de marca, se lo diré a mis feligreses!"

Un clan de saqueadores se llevaron de la parroquia unos 1.000 euros del cepillo, joyas donadas por feligreses, el portátil del cura y su chándal de marca

"El chándal era de marca, muy cómodo, me lo ponía para estudiar y pasaba muchas horas con él. Va a ser difícil recuperarlo, me lo habían regalado..."

El reportero y Patricia Pardo, al cura: "Nos hemos encomendado a la Virgen de Lourdes, hemos querido tener un detalle todo el equipo con usted y le hemos traído un chándal"

'El programa de Ana Rosa' se desplaza hasta La Aljorra, Murcia, para entrevistar a una de las personas afectadas por un clan que se ha dedicado a saquear templos y obtener una recaudación de más de 50.000 euros. José Ramón Gómez, cura de la parroquia de la localidad, informa de cómo ocurrió el suceso y, sobre todo, mostrar su indignación por las pertenencias que le quitaron los ladrones.

El cura explica que los saqueadores se llevaron alrededor de 1.000 euros que había en el cepillo de la iglesia, unas joyas de alto valor que había donado una feligresa, el portátil del párroco y, lo que más valor sentimental tenía para José Ramón, su chándal. "Era de marca y me lo habían regalado...", dice resignado el entrevistado.

El párroco no puede esconder su tristeza y se muestra muy apenado por el saqueo que ha sufrido su templo. Sin embargo, el cura deja claro que de todas las pertenencias que le han quitado, la prenda de vestir es lo que más le ha dolido: "Me robaron mi chándal de marca, con el que practico deporte y como me paso muchas horas estudiando el máster, pues uso el chándal para estar en mi casa cómodo". Luego, José Ramón detalla por qué tiene tanto cariño al chándal: "Como no tenía, pues me lo regalaron bastantes feligreses por mi cumpleaños, era uno bueno y de marca 'Nike', se añade el valor sentimental".

En segundo lugar, el cura desvela que también le ha afectado bastante el robo de su portátil: "En la computadora tenía todos los trabajos del máster, he perdido el trabajo final, todas las tareas que tenía y eso te retrasa bastante. En esa computadora también es dónde se trabajaba lo de Cáritas, ahí tenía toda la información",.

"Va a ser difícil recuperar el chándal porque uno de esa marca... pero bueno, ya esperaré al siguiente cumpleaños a ver si me regalan otro", dice José Ramón con un tono triste. Patricia Pardo corta rápidamente al párroco y le dice: "Padre, a lo mejor no, nos hemos tenido que encomendar a la Virgen de Lourdes para que Elena de producción nos hiciese el favor, al portátil no hemos llegado, pero al chándal a lo mejor...". En ese momento, el reportero coge su mochila y sorprende al cura: "Hemos querido tener un detalle todo el equipo con usted, sabemos que le dijo a nuestra compañera que le habían robado un chándal, pues nosotros le hemos traído un chándal por si quiere hacer deporte, calistenia, salir a correr o cualquier cosa".