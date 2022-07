La madre obligada por un juez a entregar a su hija: "El padre, al ya no poder controlarme, me ha atacado con mi niña"

"El convenio me parece abusivo tanto para mi hija como para mí... me dejó en la calle, con un bebé de tres meses y me planta la cláusula, yo fie de él"

"En Valladolid, nunca venía a recoger a su hija. Venían sus padres a por ella, había días que le tocaba en el convenio y no se presentaba"

"Me mudé a Alicante con preaviso para poder trabajar y me denunció. Al decirle que dejaba el trabajo y que volvía, me pidió la custodia exclusiva"

'El programa del verano' habla con la madre a la que un juez le obligó a entregar a su hija de dos años a su padre. La madre, que lleva años inmersa en una batalla judicial con su ex, vio como un letrado le instó a "entregar inmediatamente" a la progenitora y siendo dicho proceso custodiado por los agentes de los cuerpos de seguridad.

La madre decidió mostrar en redes sociales el vídeo en el que entrega a su hija y donde se vive muchísima tensión. Está entre lágrimas, rozando un ataque de ansiedad y abrazada a su hija en el sofá sin soltarla. La menor, asustada y contagiada por el llanto de su madre, dice desesperada: "No me quiero ir con papá". Los familiares que grababan la escena tienen que advertir a la madre: "La estáis asustando, vale ya". Luego, bajaron a la puerta del edificio donde se encontraba el padre para recoger a la menor y allí, en plena calle, la mujer se tiró al suelo y empezó a llorar y a gritar desesperadamente mientras su hija se subía al coche con su ex pareja.

La madre, sobre el adiós a su hija con la policía

La madre de la menor arranca la entrevista rota de dolor: "En qué momento permiten que se llegue a una situación así, llevo 14 meses luchando por el bienestar de mi hija... mis abogados hablando con el suyo, para alcanzar un acuerdo, a una custodia de mutuo acuerdo, que haya un periodo de adaptación, que es por lo que he estado luchando".

Sobre el convenio que quitaba la custodia a la persona que abandonara la ciudad de Valladolid, la madre se explica: "Me vengo con preaviso para Alicante. Por supuesto que sé leer, lo que no sé es entender judicialmente lo que puede significar una cláusula porque no soy una abogada".

En cuanto a la conmovedora y dolorosa escena en la que entrega a la menor, la madre se derrumba en pleno directo y confiesa: "Mi hija gritaba 'mamá, cógeme; mamá cógeme'.. y yo no podía hacer nada. ¡Cómo permiten hacerle esto a una niñita de dos años!".

Sobre el convenio y la pérdida de la custodia

La entrevistada confiesa que firmó este convenio a los pocos meses de ser madre, bajo una importante presión y sin apenas poder reaccionar. Ahora, la mujer comenta: "Yo antes de irme de la ciudad pido una modificación de las medidas del convenio, que me parece abusivo tanto para mi hija como para mí. Le explico al padre las circunstancias por las que me mudo, que es principalmente por trabajo".

"Esta persona nos dejó en la calle cuando mi hija tenía 3 meses. Tuve que empezar desde cero, a buscarme la vida...", argumenta sobre la situación que vivió en aquel momento. "En ese momento la custodia era mía hasta los 3 años, solicité una modificación de medidas porque mis circunstancias laborales habian cambiado, yo nunca me mudé por ocio, me fui para trabajar", sentencia.

La mujer, sin poder parar de llorar, confiesa sobre el pacto: "A mí nadie me explica la cláusula. A mí me deja en la calle, con un bebé de tres meses y me planta la cláusula".

La madre sentencia al padre: "Al no poder controlarme, me ha atacado con mi hija"

La entrevistada cuenta todos los detalles sobre el padre de su niña: "Él, estando en mi ciudad, en Valladolid, nunca venía a recoger a su hija. Venían sus padres a por ella, había días que le tocaba en el convenio y no se presentaba por ella". Después, da más datos de cómo actuaba: "Cuando me mudo, le pongo la calle exacta, hasta le digo que le pagaría los gastos del desplazamiento y tengo pruebas en las que le pido que no pierda la relación paternofilial".

"Creo que él, cuando ha visto que ya no podía controlarme ni hundirme, me ha atacado con lo único que podía atacarme, que es mi hija", dice la madre de forma contundente. Una sentencia que argumenta seguidamente: "Al mes de mudarme, él me denunció, me pidió que reincorporara a la niña a la ciudad. Yo solicité el domicilio familiar para volver con mi hija y le dije que dejaba mi trabajo, pues su respuesta fue pedir la custodia exclusiva de la niña. A partir de ahí ha ido como un kamikaze, pasando por encima de su hija, pasado por lo que dice que supuestamente ama".

El convenio actual y cuándo volverá a ver a la menor

En cuanto a la situación que tiene que vivir la menor junto a su padre y madre, la mujer detalla: "Yo pensaba que la podía ver porque supuestamente se tiene que aplicar el convenio que se aplicó en febrero, con un régimen de visitas...".