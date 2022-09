El catedrático en Educación Física que se reunió con Sánchez para tratar la obesidad infantil: "Los medicos recetarán deporte y cuidar la alimentación"

En primer lugar, Rafael aclara que es “profesor de Educación Física ” y “ catedrático en secundaria”. Después, el entrevistado habla sobre sensaciones generales: “A nivel personal me llevo muy buenas sensaciones , el trato fue magnífico y poder expresar mis sentimientos en torno a la obesidad infantil es una oportunidad única ”. Asimismo, Nogués cuenta como se vivió el proceso: “Escuché al Presidente proponiendo un plan en contra de la obesidad con unas medidas con las que me siento muy identificado , en el mes de junio le envié una carta ofreciéndole mis servicios para utilizar el centro como centro piloto y eso llevó a que me invitasen ”.

Tras esto, opina sobre la distancia entre los políticos frente a los ciudadanos: “Yo estuve bien, es verdad que el protagonismo de la gente que fue no es el mismo, nosotros tuvimos la oportunidad de hablar y de ensayar, me imagino que los que no hablaron no se irían tan contentos como yo”. Además, Rafael aclara que “no tiene ningún vínculo con el PSOE ni con ningún otro grupo político”.