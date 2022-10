Paolo Vasile sorprende muy emocionado a Ana Rosa en la rueda de prensa: "Así todo el día..."

Antes del inicio del programa: “Estaba en plató y tenía una mezcla de sentimientos, una sensación de no saber si yo iba a poder hablar con todo lo que estaba sintiendo”

Sobre Vasile: “Cómo se ha comportado de bien Paolo, quería que viniese menos días todavía, pero le dije ‘tampoco te pases…”.

Ana Rosa detalla el entrenamiento físico que ha realizado para someterse a las sesiones de quimio

Ana Rosa volvió y lo hizo a lo grande. “Se me había olvidado todo esto”, decía mientras posaba ante todos los fotógrafos. Teñida de rubio y con un vestido negro atendió a todos los medios de comunicación después de haber presentado su primer programa tras anunciar su cáncer de mama.

La presentadora de ‘El programa de Ana Rosa’ confesó cómo se sintió antes de su gran estreno: “Estaba en plató y tenía una mezcla de sentimientos, de emoción, una sensación de no saber si yo iba a poder hablar con todo lo que estaba sintiendo”. Eso sí, una inseguridad que duró escasos minutos: “Al principio estaba nerviosa, se me secaba la boca, pero cuando me he sentado con los compañeros ha sido como un día más”.

“Sorprendida y desbordada”, así se sentía la presentadora después de las miles de muestras de cariño que ha recibido durante todos estos meses. Unos 342 días en los que Ana Rosa se alejó del foco mediático e intentó dar “guerra” a sus compañeros durante los programas: “No he sido una jefa coñazo, pero sí he mandado algún que otro mensaje a Joaquín Prat y a Ana Terradillos”.

En cuanto a su vida alejada de los platós, Ana Rosa explica que ha podido sacar el lado positivo de todo esto y que ha aprovechado para ver a sus hijos: "Me levantaba pronto para desayunar con ellos y verlos ir al colegio, eso es algo que antes no hacía”.

Vasile, entre lágrimas al abrazarse con Ana Rosa

Mientras respondía a las preguntas de los compañeros de prensa, Ana Rosa se percató de la entrada de una persona muy importante en su vida y para la entrevista: “Me vais a perdonar, pero acabo está Paolo Vasile y me gustaría saludarlo”. En ese momento, el Consejero Delegado de Mediaset se dirige hacia la presentadora, se funden en un abrazo y acaban entre lágrimas los dos.

“Así todo el día, es que yo no sé”, decía Ana Rosa mientras se quitaba las lágrimas de los ojos. Luego, la periodista quiso destacar el buen trato de Vasile: “Cómo se ha comportado Paolo, quería que viniese menos días todavía, pero le dije ‘tampoco te pases…”.

El duro entrenamiento: “Tenía que estar fuerte para no perder ninguna sesión de quimio"

Ana Rosa reconoce que todo este tiempo ha entrenado su físico de forma casi diaria, entrenamientos de fuerza, yoga y más actividades que le hicieran estar lista para las duras sesiones de quimio: “Me he preparado durante todo el tratamiento, he realizado una vida activa, he andado muchísimo, he hecho entrenamientos para poder soportar el tratamiento, que gracias a Dios lo he soportado muy bien”.

Tras un total de 16 sesiones de quimio, 15 de radioterapia y dos intervenciones quirúrgicas, Ana Rosa desvela que “entreno con una persona especialista en oncología y estoy en forma, también hago remo en casa. Me he currado mucho estar bien físicamente porque los tratamientos son duros”. Un ejercicio físico y mental que se realizaba con un solo objetivo para la periodista: "Cuando cada semana tienes tratamiento, tienes que llegar fuerte para no perder ninguna sesión y al final lo que quieres es terminar cuanto antes".

Por otro lado, Ana Rosa también se acordó de las miles de personas que están en una situación parecida a la suya: "Creo que es importante que la personas a las que le acaban de diagnosticar, en tratamiento o pasando un cáncer, animarlas a que lo intenten llevar de lo mejor posible, por ellas, por su familia, su entorno y amigos... nunca tienen que preguntarse por qué a mí porque desgraciadamente es a miles de personas y les pido que confíen en los médicos”. Además, la presentadora quiso comparar los dos tumores que ha padecido y aclarar: "No tuvo nada que ver, en el primero no tuve quimio ni nada, se resolvió rápidamente. Lo superé muy rápido, me enteré en agosto y en septiembre ya estaba trabajando, nadie se enteró".

