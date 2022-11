Los transportistas, muy claros con la huelga: "No apoyamos el parón, no es el momento e involucra a más sectores"

"En marzo dejamos libertad, algunos hicieron el parón, pero la situación ha cambiado", aseguraba el Presidente. "Ninguna de nuestras 45 asociaciones tiene constancia de que algún transportistas considere que es el momento de hacer huelga", sentenciaba Villaescusa sobre la posición de la asociación respecto a la huelga decretada a partir del próximo lunes. "FENADISMER no apoya el paro convocado por una asociación minoritaria, además es una convocatoria de paro extremo e involucra a multitud de sectores más", aseguraba el representante como respuesta al parón convocado. "Creemos que no es el momento oportuno, no tenemos la misma situación que en marzo", comentaba el entrevistado sobre la huelga. Villaescusa reconocía estar en contacto con otras organizaciones europeas y aclaraba: "En otros países me dicen que ya les gustaría tener las leyes que tenemos en España".