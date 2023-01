El director de las gasolineras de España, sobre la subida del precio del combustible: "Europa ha estado comprado 600.000 barriles diarios de diésel ruso"

El director general añade: "Igual no lo notamos a corto plazo porque los almacenes europeos están llenos, Europa ha estado comprando 600.000 barriles diarios de diésel ruso ". Él no sabe exactamente cuándo va a empezar a subir: "Todo depende de si el frío se queda en Europa o de si China despierta, si lo hace vamos a tener un problema serio ".

Nacho cuenta su experiencia con la bonificación: "A nosotros no nos gustaba nada, hacíamos de banqueros de la administración. Aún no nos han pagado lo que bonificamos en diciembre que además, fue bastante y nos sigue suponiendo un problema a día de hoy". El experto concluye la entrevista: "Veremos a ver cómo se comporta ahora la inflación, pero vamos a vivir unas semanas complicadas me parece a mi".