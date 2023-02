La presentadora de 'El programa de Ana Rosa' entrevista a Christian Gortázar, veterinario y catedrático en Sanidad Animal, que nos explica cuáles son todos los detalles de la nueva ley de Bienestar Animal. La periodista no da crédito con algunas de las medidas y las correspondientes sanciones que se van a aplicar en un futuro inmediato.

El veterinario empieza su discurso declarando que "la Ley de Bienestar Animal carece de toda base científica". Tras esto, detalla que con esta propuesta del gobierno se pondrán penas de 6 a 18 meses o multas de 18 a 24 meses por maltratar a un animal vertebrado no doméstico. "No hay ningún otro artículo del Código Penal que contenga nueve agravantes... por ejemplo, si matas a una rata, lo grabas, lo difundes en redes y encima lo haces ante un menor, pues esto te puede llevar a la cárcel durante dos años".

Ana Rosa se queda perpleja al oír el último ejemplo del veterinario y pregunta: "Entonces, si entra una rata en mi casa y me la cargo a escobazos, ¿voy a la cárcel?" . Gortázar, con la nueva normativa, le responde: "Si es más de un escobazo probablemente sea ensañamiento . Si además lo haces ante un menor, lo difundes en redes o que la escoba se considere un arma, pues todo serían agravantes... con dos o tres agravantes ya puedes llegar al máximo penal, los dos años de cárcel".

La presentadora no da crédito y preocupada por la situación pregunta sobre cómo actuar en caso de tener una " plaga de ratas o plagas en general, ¿cómo se puede controlar? ". El catedrático es muy claro: "Esto va a ser un problema muy serio para el control de cualquier faunia, desde plagas de topillos, urbanas, las cotorras, las que hay con las palomas y no hablemos ya de los gatos callejeros...".

"Son actuaciones muy pocos eficaces y con muy poco rigor científico", vuelve a reiterar el experto en animales. Además, entencia: "No sólo no nos han preguntado, es que cuando hemos hecho llegar nuestras propuestas o dar detalles de los problemas que van a generar, no nos han hecho caso y sí han hecho caso al sector animalista, al sector más radical que equipara los derechos de las personas con el de los animales y al final vamos a tener consecuencias nefastas".