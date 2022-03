El protagonista explica que no sabe cuál va a ser el futuro cercano de Juan Carlos I: " Siempre surgen rumores, yo siempre le digo a los medios cuando me llaman '¡pero si lo sabéis vosotros antes que yo! Llamadme cuando lo sepáis y yo entonces os diré".

Sin embargo, Pedro Campos no esconde el deseo del grupo de amigos del emérito: "Lo esperamos en abril, estamos deseando que venga, es posible. ¿Por qué no? Ahora, después de la carta en cualquier momento..". Además, el amigo añade: "Luego es el campeonato del mundo del 10 al 18 de junio, ahí seguro. Porque si no viniese para el mundial sería que algo extraño, él es el campeón mundial, tiene que defender el título, en España y en junio ya habrán pasado dos o tres meses".