Existen ayudas que financian parte de la reforma del baño o la cocina: cada vez más ciudadanos las solicitan

Las administraciones financian reformas que tienen como objetivo eliminar barreras arquitectónicas y mejorar la autonomía de personas mayores o con movilidad reducida

Cómo aprovechar las ayudas y subvenciones locales que pocos conocen para mejoras domésticas

Compartir







Aunque tú quizás no lo sabías, hay ciudadanos que están reformando su baño o su cocina sin pagar la totalidad de la obra. No se trata de un truco fiscal, ni tampoco es una argucia administrativa. Se trata de subvenciones públicas que están convocadas de forma recurrente en toda España y, sin embargo, pasan desapercibidas para la mayoría de los hogares que podrían beneficiarse de ellas.

El patrón que se repite en todas las convocatorias activas es el mismo: las administraciones, ya sea a nivel estatal, autonómica o local, financian las reformas cuando tienen como objetivo eliminar barreras arquitectónicas y mejorar la autonomía de personas mayores o con movilidad reducida.

PUEDE INTERESARTE Todas las ayudas a la vivienda que estarán disponibles en 2026: las opciones varían según la comunidad autónoma

El marco de referencia es el Plan Estatal de Vivienda 2022-2025, que incluye un programa específico de mejora de la accesibilidad. Cada comunidad autónoma gestiona y convoca sus propias ayudas al amparo de ese programa. Los límites máximos fijados en el reglamento estatal son: 12.500 euros por vivienda unifamiliar, 9.000 euros por vivienda en edificio colectivo y 6.000 euros cuando se actúa únicamente sobre una vivienda dentro de un edificio residencial.

Esas cuantías conviven con porcentajes de cobertura que varían según el territorio. En Zaragoza, la ayuda a obras de accesibilidad interior de viviendas vigente hasta finales de 2025 cubría el 50% del coste con un límite de 6.000 euros por vivienda. En Logroño, las subvenciones para obras de accesibilidad interior ascienden igualmente al 50% del presupuesto, con un importe máximo de 8.000 euros. En Cantabria, la última ayuda disponible para accesibilidad alcanzaba hasta 12.500 euros por vivienda unifamiliar y hasta 9.000 euros por viviendas en edificios colectivos.

PUEDE INTERESARTE Así puedes calcular la nueva ayuda del Programa Auto+ para comprarte un coche eléctrico de forma fácil

Madrid, Cataluña y Málaga: tres modelos distintos de la misma necesidad

En Madrid conviven dos líneas paralelas. El Plan Adapta 2025 del Ayuntamiento tiene como finalidad fomentar la adaptación de las viviendas en donde residan personas con discapacidad y enfermedades raras, para la mejora de su calidad de vida mediante la eliminación de barreras arquitectónicas y la mejora de su autonomía; algunos ejemplos de actuaciones subvencionables incluyen la adaptación de cuartos de baño y de cocinas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Paralelamente, la Comunidad de Madrid tiene su propio programa de rehabilitación, que puede cubrir hasta el 60% del coste de la obra, y en los casos en los que la vivienda está protegida por razones patrimoniales, se puede obtener un incremento adicional de hasta 3.000 euros por vivienda.

En Cataluña, la Agencia de la Vivienda convoca subvenciones para obras de adecuación en el interior de las viviendas exclusivamente para personas mayores. Con una cobertura del 100% del presupuesto hasta un máximo de 4.000 euros por vivienda.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La Diputación de Málaga, por su parte, mantiene un programa destinado a personas con discapacidad o mayores de 65 años en municipios de menos de 20.000 habitantes, con actuaciones ejecutables entre el 1 de julio de 2025 y el 31 de marzo de 2026. Entre las actuaciones subvencionables en los cuartos de baño figuran el cambio de las bañeras por platos de ducha, la instalación de suelo antideslizante, la instalación de apoyos y asideros y la adecuación de los sanitarios y grifería; en cuanto a la cocina, también se contempla la reforma y adaptación de cocina y mobiliario.

Quién puede solicitarlas y qué hay que presentar

El perfil del beneficiario es más amplio de lo que suele pensarse. Pueden acceder a estas ayudas personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, mayores de 65 años con movilidad reducida, y también comunidades de propietarios que deseen adaptar las zonas comunes del edificio. En la mayoría de convocatorias es imprescindible estar empadronado en el municipio y que la vivienda constituya la residencia habitual.

En cuanto al importe real de la cobertura, oscila en general entre el 60% y el 90% del coste de la obra; en situaciones especiales, como discapacidad severa o dependencia reconocida, puede alcanzar el 100%. La documentación básica exigida en la mayoría de convocatorias incluye el certificado de discapacidad o edad, facturas de las obras, acreditación del pago y, en el caso de instalaciones eléctricas, de agua o gas, el boletín del instalador debidamente formalizado.

El denominador común de todas estas convocatorias es que no se publican en medios generalistas: llegan, en el mejor de los casos, a través de tablones de anuncios municipales, boletines oficiales y páginas de servicios sociales. Esa opacidad involuntaria explica que miles de hogares elegibles no las soliciten. La búsqueda a través del portal de la comunidad autónoma de residencia y en la sede electrónica del ayuntamiento sigue siendo, hoy, el único camino eficaz para no dejarlas pasar.