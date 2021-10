El zasca de Ana Rosa a Pedro Sánchez: "Los que apoyan al Gobierno no van al 12 de octubre, es sorprendente"

"Creo que no es el cauce para demostrar ese malestar" comenta uno de los colaboradores acerca de los abucheos al presidente, unos comportamientos que "muestran la división de la sociedad". Ana Rosa comienza entonces a intervenir lanzando las primeras puntadas: "Sánchez va muy poco a la calle". El periodista que acompaña a la presentadora resalta que hay "una parte de la ciudadanía que está muy descontenta con la gestión de Pedro Sánchez" a la que "no se le permite nunca que muestren su opinión". Tras múltiples comentarios a favor de que los ciudadanos puedan manifestar sus opiniones de forma pacífica, Ana Rosa da paso a su compañero Javier Casqueiro con un último zasca: "Los que apoyan al Gobierno en este momento son los que no van ni al 12 de octubre ni a la Recepción Real, soprendente".