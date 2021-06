Pilar Gómez: "Confinas en un hotel a chavales de 16 años... si los confinas, tienes que garantizar su seguridad"

La presentadora de 'El programa del verano' se pronuncia sobre el confinamiento masivo de los estudiantes en un hotel de Mallorca. Ana Terradillos, tras hablar con los diferentes padres, muestra su opinión y el dato que no le cuadra de todo este asunto.

Eduardo y Arancha son padres de algunos alumnos encerrados en el hotel. Ellos son muy claros al hablar de la situación de sus hijos, pertenecientes al grupo de Córdoba: "El macrobotellón y concierto de reguetón fue el día 18 de junio, nuestros hijos llegan el día 24 a Mallorca, todos con test de antígenos negativos, y el 25 los confinan". Además, no entienden por qué los empleados del hotel, hosteleros y ocio no son considerados 'contacto estrecho' y sus hijos, tras pasar apenas unas horas en la isla, sí.

Ana Terradillos y Pilar Gómez, en sintonía con la opinión de los padres

Pilar Gómez es la primera en tomar la palabra para dar su opinión sobre lo que está ocurriendo en el hotel de Mallorca: "Los confinas en el hotel a chavales de 16 años, vemos como el agente de seguridad se va, los niños pasando la bebida... si los confinas, tienes que garantizar su seguridad porque ellos van a hacer cosas normales en su edad, es muy importante darles seguridad si vas a tomar estas medidas".

La periodista continúa pronunciándose sobre el caos que se vive en el interior del hotel covid: "No sé si es muy seguro de 'te traigo las bolsas', es lo que decía muy bien un chico 'es que no sé si me están dando la comida de alguien contagiado o no', la sensación es que va a salir todo el hotel contagiado".

Ana Terradillos es más contundente y hace una crítica a la medida que el gobierno balear ha realizado exclusivamente con los estudiantes del viaje de fin de curso: "A mí lo que me llama la atención es que no hay ningún trabajador que esté confinado. Es decir, los contactos estrechos y los confinamientos se han hecho...". Bustos, apunta tras la reflexión de la presentadora: "Es lo que dicen los padres de 'criminalización de sus hijos', espérate al final la administración balear no tenga que pagar indemnizaciones a las familias por ser una medida abusiva".