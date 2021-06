"El concierto y macrobotellón fue el día 18, nuestro grupo llega el 24 a Mallorca, con test de antígenos negativos todos y el 25 son confinados"

Consideran 'contacto estrecho' a los menores: no se confina a trabajadores de hoteles u ocio, británicos o cualquier persona del concierto

El padre, muy enfadado: "Queremos que no se contagien los niños del hotel que son negativos, ya han caído dos..."

El brote de Mallorca tiene confinados a numerosos jóvenes en un hotel de la ciudad debido a los casos positivos que se han producido en un viaje de estudios. Los padres utilizan el altavoz de 'El programa del verano' para explicar cómo ha ocurrido todo y reclamar justicia por los menores.

Arancha de la Fuente es madre de un joven implicado, pero ha decidido denunciar al Govern Balear por 'detención ilegal': "Lo considero así por la forma en la que se ha hecho con el grupo de 28 chavales de San Fernando, llegan el 24 a Mallorca cuando ya ha saltado a los medios la cantidad de contagios que se han producido por la cantidad de viajes y sacan las imágenes del botellón y concierto de reguetón del día 18".

"Nuestro grupo llega el día 24 a Mallorca, con test de antígenos negativos todos y el día 25 son confinados", explica de forma seria la madre. Luego, describe cuál es el sentir de los padres de los jóvenes de Córdoba: "El motivo de detención es por la falta de la resolución, hablamos de los matices jurídicos, Fiscalía dice lo mismo que decimos este grupo de padres que le llama la atención el criterio que no se haya considerado sospechoso el contacto a otros colectivos como trabajadores hosteleros o de ocio".

"¿Por qué en la resolución es considerado contacto estrecho solo los que llegan a Mallorca de viaje de fin de curso? Ahora, si vas a Mallorca de botellón, a 'quemar Mallorca' como dicen ellos, de viaje de fin de carrera o viaje como hacen los británicos ahí no te entienden como contacto estrecho... entiendo que están matando moscas a cañonazos y para mí es una decisión política", sentencia Arancha de la Fuente.

La madre de uno de los afectados detalla que "el gobierno balear ha hecho muy mal lo de atrás y han querido hacer un lavado de imagen tras una nefasta gestión de los políticos". Por otro lado, Arancha es muy clara: "Por supuesto que está la responsabilidad de los niños y la de cada padre, que yo asumo la de mi hijo".

Por último, la madre quiere dejar claro que "si mi hijo es contacto estrecho o positivio que lo confinen donde sea necesario, ya me encargaré yo de llevarle lo que le haga falta". Eso sí, Arancha termina diciendo que "mi hijo fue en un viaje reglado y perfectamente organizado... como hizo mi hijo han hecho los británicos y todos los que entran a la isla de Mallorca".

Eduardo, padre de una menor: "Se están contagiando chicos que eran negativos"

El padre de una de las alumnas explica que "mi hija forma parte de un grupo que son negativos, aquí no se está diferenciando". Unos alumnos negativos donde los padres dudan del término contacto estrecho, pues al día de llegar a Mallorca con su test negativo los confinaron.

"Mi lucha es que hay un grupo de negativos sin ningún motivo, las pruebas PCR siguen saliendo negativas una tras otras, ella sigue las normas estrictas, no se quita mascarilla, está en la habitación, no ha ido por supuesto a ningún botellón masivo...", relata Eduardo.

Sin embargo, el enfado de este padre es que "queremos que no se contagien los niños que son negativos, ya han caído dos... eso es lo que no se puede permitir".

El padre quiere desmentir todas las críticas que se han vertido sobre padres e hijos: "Es imperdonable lo que he podido observar en algún medio de comunicación que ha arremetido contra niños o padres, que cómo permitimos que vayan a un macrobotellón o sitio de covid, mis hijos cuando van no había nada, tiene mucha torpeza y maldad por arremeter contra estos chicos, los culpan a ellos de algo que no tienen culpa".