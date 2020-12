Ana Terradillos no sabía cómo reaccionar y se ha quedado en blanco. El Día de los Inocentes se ha cobrado su primera víctima, la presentadora de 'El programa de Ana Rosa' se ha quedado callada y con una sonrisa de incredulidad tras la acusación de su compañero Jano Mecha durante el directo.

"¿Tú has sido buena, Ana? Nos han llegado a la redacción unas imágenes tuyas de Nochebuena sin mantener la distancia de seguridad, sin mascarilla...", decía el reportero. La presentadora no reaccionó, mostraba una ligera sonrisa y su cara de preocupación iba a más. Tal fue el colapso, que Terradillos solo pudo decir: "Es que no se puede...".