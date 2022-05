La asociación Clara Campoamor, a favor del aborto con 16 años: "No se puede imponer una maternidad no deseada"

Ángeles López, portavoz de la Asociación Clara Campoamor , explica por qué están a favor de la medida: "Volvemos a la ley que ya existía, las de 16 y 17 años ya podían interrumpir el embarazo con la ley dos del 2010 sin conocimiento y sin autorización paterna" . Además, la mujer añade: "Luego llegó la ley Gallardón en el 2015 y modifica esta ley". Por otro lado, Ángeles señala que todo esto tenía criterio médico y explica: "La ley de autonomía del paciente permite a los 16 años que una persona decida si se somete a un tratamiento agresivo , si se hace una intervención grave quirúrgica. En esos casos, la ley dice que se podrá oír a los padres pero no se necesita su autorización".

La portavoz retoma la ley 11 de 2015 para señala que modifica "exclusivamente la ley del aborto, no para el resto de las intervenciones quirúrgicas". La mujer declara que su asociación siempre a defendido el "aborto libre gratuito" a pesar del constante debate en las calles: "El aborto es el derecho de la mujer y no se puede imponer a ninguna niña, a ninguna joven o a ningún adulto que tenga una maternidad no deseada porque es una responsabilidad muy grande, es para toda la vida".