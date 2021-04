"Tenemos claramente un grupo desprotegido, de 70 a 79 años, tienen más riesgo de morirse que de coger un efectos secundario"

Bassar pide prolongar el estado de alarma ante una nueva ola y cree "precipitado que se pare Janssen"

Parón en Janssen: "En EE.UU., Janssen supone un 5% de la vacunación, pueden seguir el plan con Moderna o Pfizer, pero aquí no lo podemos permitir"

Quique Bassat, epidemiólogo y pediatra, aparece en 'El programa de Ana Rosa' para analizar la situación del coronavirus. El experto confirma que la única salida es la vacunación, se pronuncia sobre el fin del estado de alarma y tranquiliza a la sociedad sobre la paralización de Janssen.

Janssen, paralizada por unos casos de trombos: "Me parece precipitado que se pare"

Bassat empieza su entrevista dejando claro que "es un proceso normal, es saludable que estén detectando estos casos, se deben estudiar". Sin embargo, el epidemiólogo confiesa que "me parece precipitado que se pare Janssen, en EE.UU. se lo pueden permitir pero en otros lugares no".

"Si hay una duda se estudia, también el efecto adverso", explica Bassat. Pero el especialista recalca que siempre debe vencer "el riesgo-beneficio con la sociedad", una vacuna que reduce considerablemente la mortalidad por covid.

"En EEUU, Janssen supone un 5% de la vacunación, por lo que pueden seguir el plan con Pfizer y Moderna", cuenta Quique. En España, no sólo no podemos elegir qué vacuna ponernos, sino que estamos muy por debajo de las cifras de vacunación del resto de países: "No nos podemos permitir parar".

Plan de vacunación: proteger a las personas de 70-79 años con AstraZeneca

"Tenemos un grupo claramente desprotegido, el de 70 a 79 años, la única cosa que se me ocurre es que se autorice AstraZeneca sin límite superior de edad, que tienen más riesgo de morirse que de coger un efecto secundario", aclara el experto sanitario.

En cuanto al plan de vacunación, Bassar declara: "Estoy satisfecho por cómo está siendo la vacunación en el mes de abril, pero vamos a remolque con otros países que se han tomado la vacunación como algo prioritario". Un ejemplo claro es Reino Unido, a punto de alcanzar la inmunidad de rebaño.

"Debemos ser más creativos y proactivos para que las vacunas puedan llegar a las personas que lo necesitan", dice el experto de manera seria.

El estado de alarma: "La vacunación no sustituye el estado de alarma"

Quique Bassat considera que el estado de alarma debería prolongarse porque España no ha alcanzado el porcentaje suficiente de personas inmunes por vacuna o que hayan pasado el virus: "Las palabras del presidente son delicadas, no creo que la vacunación sustituya al estado de alarma".

"Tenemos personas que no han pasado la enfermedad y son susceptibles, esta ola puede seguir explotando y aumentar el numero de infecciones... miraría opciones de prolongar el estado si es prioritario", confiesa sobre este asunto.

Comprar vacunas cada comunidad por su cuenta

"No me parece bien porque Sputnik no ha sido regulada por Europa", dice Bassat sobre adquirir el suero ruso. Sin embargo, el experto matiza: "Cuando lo esté, será igual de valida y estará abalada por una agencia seria".