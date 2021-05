La carta de Beatriz a Tomás Gimeno: "Sé que jamás les harías daño"

"Tomy, te escribo esta carta porque necesito que pienses con el corazón y no con la mente ", empieza escribiendo Beatriz. "Lamentablemente, el único medio es éste, no sé dónde están. Sólo sé que tenemos un gran amor en común: nuestras hijas ", escribe.

"Sé que las quieres más que a ti mismo. Sé que jamás les harías daño, he defendido eso siempre y nunca lo he puesto en duda", le dice Beatriz a Tomás en su carta. Luego se pronuncia sobre la relación que tuvieron: "Lo nuestro no funcionó por diversas razones, pero eso no significa que nos tengamos que hacer tanto daño y sé que deseas lo mejor para ellas".