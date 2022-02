El consultorio de Gaona: el fallo de la anestesia, un pez robot con células humanas y los estornudos de dinosaurio

En primer lugar, el experto habla sobre el misterio de la percepción intraoperatoria, la traumática experiencia de estar consciente al fallar la anestesia durante una operación: "Aproximadamente hay un 5% de personas que no responden adecuadamente, que parece poco pero son millones de operaciones en España". Además, el doctor explica: "Hay personas a las que no les hace efecto la anestesia y lo peor es que no pueden protestar durante la intervención" .

Patricia Pardo no esconde su estupefacción y confiesa: "Me parece de lo más terrorífico que le puede pasar a una persona". El psiquiatra continúa su explicación: "Hay otro tipo de sustancias dentro de algunas anestesias que se ponen que paralizan los músculos, entonces no puedes decir que no ha funcionado".