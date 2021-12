La directora de un colegio, sobre vacunar a los niños: padres presentes, por la tarde y firmando un protocolo

Uno de los aspectos que le parece fundamental a la profesora es el siguiente: "Los niños se preguntarán en el aula 'por qué yo no me vacuno y tú te vacunas', creo que hay que respetar el anonimato, las familias tienen todo el derecho de decir yo vacuno o no a mis hijos, eso en un centro de salud se mantiene, pero en un colegio no".