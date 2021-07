Ante el planteamiento de la necesidad de una tercera dosis de la vacuna, en 'El programa del verano' Amós García, presidente de la Sociedad Española de Vacunología apunta que "no es un escenario que debamos descartar".

El presidente de la Sociedad Española de Vacunología explica que " en este momento no hay evidencias científicas que evidencie la necesidad de esa tercera dosis" . Pero se convierte en una opción posible, debido a que "no sabemos todavía exactamente el tiempo que va a durar la respuesta protectora de las vacunas actuales".

A pesar de no conocer aún el intervalo de tiempo que nos protege la vacuna, "como estamos evaluando todo a tiempo real no tenemos un perfil temporal suficiente", Amós García asegura que "la vacuna funciona". Argumenta esta afirmación con los datos actuales de contagio y fallecidos, "¿cuál sería el escenario si no tuviéramos vacunados a nuestros mayores, nuestros vulnerables? ¿Se imaginan ustedes el escenario dramático que tendríamos en cuanto al número de fallecimientos?" También recalca que: ”Las UCI ya estarían colapsadas".