Un estudiante, tras salir del hotel de Mallorca: "Esto sirve para los próximos problemas y tener información"

El estudiante explica que "cuando llegué al hotel me hicieron dos pruebas, una de antígenos y otra PCR". Ahora, tras la decisión judicial de permitir el regreso a sus casas a los menores que sean negativos, Luis Bernabé declara: "Ahora tengo que seguir haciendo la cuarentena, es una responsabilidad que todos debemos tener, cuando lleguemos a Valencia nos harán una prueba de antígenos y tengo programada una PCR cuando llegue a Córdoba, mi ciudad".

El entrevistado detalla que su llegada al hotel "al comienzo fue todo un poco extraño, nos llevaron casi obligados ". De hecho, pone el ejemplo de su compañero de habitación Jesús: "Le obligaron ir al hotel o si no lo hacía tenía que costearse la habitación del hotel en el que nos encontrábamos".

Ana Terradillos pregunta a Bernabé si tiene la sensación de haber estado en contacto estrecho con algún infectado. El joven responde: "No, la verdad que no. Hemos ido a eventos organizados por nuestra empresa, siempre con chavales de la misma empresa con PCR negativa, es verdad que había gente que en el tiempo libre se marcha a zonas donde pueden haber aglomeraciones pero no es mi caso".